Muziekfestival Alba Nova in Alden Biesen focust op grenzeloosheid LXB

25 maart 2019

12u00 0 Bilzen Alba Nova, een muziekfestival voor families, vindt dit jaar op 30 juni plaats in de landcommanderij en het kasteel van Alden Biesen.

Tijdens het midzomerfestival ontmoeten oude en hedendaagse muziek elkaar. Het thema van het festival is ‘En Route’. Hierbij ligt de focus op de grenzeloosheid, het reizend karakter en de functie van muziek om mensen en muziekstijlen met elkaar te verbinden. Muziek neemt allerlei invloeden op en gaat verbindingen aan over generaties en grenzen heen.

Het wordt opnieuw een bijzondere editie met de zangeressen van Psallentes. Ratas del viejo Mundo dompelt bezoekers onder in de wereld van volksmuziek en polyfonie. Jasper Blom brengt jazzmuziek. De bezoekers kunnen een familieparcours volgen of tot rust komen in het historisch decor van Alden Biesen en omgeving. Meer info op www.albanovafestival.com.