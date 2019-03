Motorfietser scheurt met 96 per uur voorbij politieradar Toon Royackers

18 maart 2019

19u01 0 Bilzen Afgelopen weekend heeft de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst in de drie gemeenten snelheidscontroles gehouden. In totaal passeerden 2.480 voertuigen de radar, waarvan er 247 te snel reden en een boete zullen ontvangen.

Op de Maastrichtersteenweg in Riemst reed een auto 126 kilometer per uur, waar slechts 70 toegelaten is.

Op de Hernerweg in Hoeselt zag de politie tot haar verbazing een motorfiets voorbij scheuren met 96 per uur in een zone 50. Ook op Heesveld in Bilzen betrate de politie een laagvlieger met 90 per uur in de zone 50.