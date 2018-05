Moppies bouwen mee aan nieuwe school 05 mei 2018

Om leraren en leerlingen van de stedelijke basisschool De Moppies uit Mopertingen meer ruimte en extra comfort te geven, wordt een nieuwbouw gerealiseerd.





Schepen van Onderwijs Bruno Steegen en directeur Guy Brepoels mochten gisteren de eerste steen leggen en kregen hulp van enkele leerlingen. "De voorbereidende werken zijn al een tijd bezig, maar we leggen nu letterlijk de basis van onze school van morgen", zegt de directeur.





Er worden onder andere twee klaslokalen, sanitair en een berging gebouwd. Er is ruimte voor een speelplaats, een sportveldje en kleedkamers voor de turnlessen. Aan de nieuwbouw hangt een prijskaartje van 767.000 euro vast. Tegen het najaar hopen De Moppies de nieuwbouw in gebruik te nemen. (LXB)