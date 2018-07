Moeder en dochter krijgen in oktober plaatsje op lijst van Groen 14 juli 2018

Groen verwelkomt een opmerkelijk duo voor de op til staande verkiezingen in oktober: moeder Linda Kreyhsel (40) en dochter Ilona Hermans (19).





Ilona stelt zich kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen, haar mama komt op voor de provincieraad Limburg. Ilona vond de motivatie na haar inleefreis naar Bangladesh. "De uitdagingen in onze samenleving zijn wereldwijde uitdagingen", zei ze "We zijn zelf de oplossing van deze problemen, als we tenminste aandacht hebben voor de mens naast ons."





Natuurbehoud

Linda runt met haar echtgenoot een transportbedrijf en werkt ook nog in de horeca. "Ondernemen, milieuzorg en natuurbehoud zijn belangrijke sleutels voor de provincie om de toekomst van onze kinderen veilig te stellen."





