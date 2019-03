Modewandeling in de stad

met “Fashion & Bubbles” LXB

15 maart 2019

12u00 0

Met de lente in aantocht (aan het weer zie je het niet meteen) organiseert de middenstand met steun van het stadsbestuur nu zondag een mode-evenement: Fasion & Bubbles! Zondag 17 maart vindt op drie momenten in de namiddag - meer bepaald om 14, 15.30 en 17 uur - een modewandeling plaats in de binnenstad van Bilzen. De modellen die de lentemode showen, lopen op de stoepen door het centrum van de stad. Ze houden ook halt om op enkele vaste maar kleine podia hun outfits te laten zien. De modellen worden op hun weg door het centrum van de stad begeleid door twee medewerkers van Monkey Business, een organisatie die zorgt voor entertainment tijdens de modewandeling in de binnenstad. Goed 18 modezaken en winkels die juwelen, brillen, schoenen en andere artikelen die mee de kleren maken van de dames, heren, kinderen en tieners doen mee aan Fashion & Bubbles. Zondag stellen in totaal 40 winkels hun deuren vanaf 13 tot 18 uur open voor het publiek.