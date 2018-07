Minderbedeelden dragen Jeannine en Sonia op handen 03 juli 2018

Vluchtelingen die hier met weinig spullen aankomen of mensen die in armoede leven, zijn maar wat blij met de vzw Share & Care in Bilzen. Initiatiefnemers Jeannine Van Berghe (57) en Sonia Timmermans (65) schenken hen kleding, voeding en huisraad. "We krijgen de spullen van gulle gevers", vertellen de vrouwen. "We zijn ook begonnen in het naburige Hoeselt en Riemst volgt." De vereniging draait op de inzet van 20 vrijwilligers.





"Ook slaan we een babbel." Sonia komt uit een gezin dat het niet breed had. "Dat heeft me mijn hele leven achtervolgd." Info op Facebookpagina Share & Care Bilzen. (LXB)