Minder pluimvee op Agricultura wegens vogelpestalarm 02 juli 2018

02u40 0

Op Agricultura, de jaarlijkse land- en tuinbouwdag op en rond de landcommanderij Alden Biesen, was het pluimvee afgelopen weekend minder vertegenwoordigd dan andere edities. "Normaal stellen we 700 kippen, ganzen en ander pluimvee tentoon", zegt Gerard Mergaey van het comité dat de grootste levende boerderij voor een dag met ruim 3.000 hof- en hoevedieren organiseert. "Nu tellen we 250 stuks." De mindere opkomst is te verklaren door het uitbreken van de ziekte van Newcastle, een pseudo-vogelpest waarvan een haard is vastgesteld in het Luikse. Het Federaal Voedselagentschap vraagt dat vanaf vandaag in vijf provincies, waaronder Limburg, pluimvee opgehokt wordt. "Heel wat kwekers zijn uit voorzorg thuisgebleven. Ze moeten niet thuisblijven omdat de maatregel om de dieren binnen te houden pas vandaag ingaat. Toch werden nog ruim 3.000 dieren van uiteenlopende rassen geteld. Veel bekijks hadden de Brabantse trekpaarden, die speelden met gewichten tot een ton en meer. Ook de terugkeer van Haflingerpaarden kreeg bijval. Extra focus ging naar het brede aanbod van producten uit eigen streek en verre landen. Voor het eerst werd een Thais dorp ingericht. De 25.000 bezoekers konden proeven van Thaise hapjes, spullen kopen op een oosterse markt en genieten van optredens van traditioneel geklede Thaise dansers.