Middeleeuws spektakel op Loonse familiedag in Alden Biesen DSS

10 maart 2019

15u12 0 Bilzen Ondanks de striemende Maartse buien genoten zaterdag zo’n 1100 bezoekers van de spannende middeleeuwen met indrukwekkende shows, workshops en meeslepende avonturen voor het hele gezin.

De bezoekers konden onder het lawaai van de zwoegende ambachtslieden de robuuste zwaardridders zien vechten. Je kon er ook genieten van de zang en de verhalen van minnestrelen en troubadours.

Riddertornooi

Hoogtepunt van de dag was toch wel het riddertornooi waarin de ridders van de graaf van Loon de lansen kruisten met die van de rivaliserende hertogen van Brabant. De toeschouwers keken hun ogen uit terwijl de houtspaanders in het rond vlogen en gehinnik van de paarden de verwonderde kreten van het publiek oversteeg. De zwaardvechters en vuurspuwers gaven het beste van zichzelf. Terwijl de innerlijke mens dan weer versterkt werd door het lekkers van de middeleeuwse eetkraampjes. Het jonge volkje kon zich ontpoppen van schildknapen tot ridders of perfectioneren in middeleeuwse technieken.