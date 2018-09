Met kartonnen dubbelganger in stoet door centrum 05 september 2018

Dat de kieskoorts stijgt, blijkt duidelijk uit de manier waarop de oud-burgemeester Johan Sauwens en de overige 30 kandidaten van de lijst Trots op Bilzen (TOB) de campagne lanceerden. Elke kandidaat heeft immers een kartonnen en mobiel evenbeeld gekregen. "We zijn klaar voor de verkiezingen en we laten zien wie we zijn", zegt Sauwens. Tot aan de kiesdag gaan de kandidaten in het echt én in kartonnen versies verschijnen in het straatbeeld van de stad en de 13 dorpen van Groot-Bilzen. "Kwestie van de kandidaten in de kijker te zetten", vervolgt Sauwens. "We willen mee de stad besturen, we gaan voor betaalbaar wonen, een sociaal beleid, daling van de financiële lasten en de tweede tunnel onder het spoor."





Vanuit het kieskwartier van TOB trokken alle kandidaten elk met een pop van zichzelf onder de arm in stoet door de straten van de binnenstad. Op de pui van het stadhuis werden de poppen uitgestald. Sauwens gaf de aftrap van de verkiezingen die zich gezien de clash met burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) als zeer spannend aankondigt - de inzet is de sjerp in Bilzen - en hij kondigde de krijtlijnen van het TOB-programma aan.