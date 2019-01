Met een ‘wankele meerderheid’ mag ook al eens gelachen worden Vlaams Belang bedenkt burgemeester Steegen met cartoon LXB

12u00 0 Bilzen Kersvers burgemeester Bruno Steegen, kopman van de open stadslijst Beter Bilzen, bestuurt Groot- Bilzen met een zeer krappe meerderheid van 16 zetels (Beter Bilzen, N-VA en Bilzen Bruist) tegen 15 voor de oppositie (Trots op Bilzen, Groen en Vlaams Belang). Voor Annick Ponthier, één van de twee verkozenen voor het Vlaams Belang, de aanleiding om de burgemeester een ludiek cadeau te overhandigen: een cartoon van Fré, de huiscartoonist van de partij.

Cartoon

Op de cartoon staat de burgemeester met de sjerp om z’n lende als een volleerd koorddanser of evenwichtskunstenaar afgebeeld. Het beeld staat symbool voor de wankele positie waarin hij bij de start van de nieuwe legislatuur staat. Bruno Steegen kon lachen met de cartoon die hij een speciaal plekje in z’n huis of op z’n kabinet in het administratief centrum van de stad zal geven. “Hij gaat een coalitie aan met twee partijen die de verkiezingen verloren hebben (Pro Bilzen gaat van 5 naar 3 verkozenen, N-VA van 10 naar 6). Hetgeen geen cadeau is voor hem”, stelde Annick Ponthier. “Bovendien moet hij zoveel mogelijk verkozenen van de drie partijen tevreden stellen. Wat met één zetel op overschot geen sinecure zal zijn”, aldus nog de politica die de stoelendans in het college (6 schepenen treden nu aan maar drie nieuwe nemen het na twee tot drie jaar van hen over). Het komt de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede.”