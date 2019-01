Met de lijsttrekkers zet Vlaams

Belang verjongingsoperatie door LXB

13 januari 2019

De partijraad van het Vlaams Belang heeft de lijsttrekkers voor de Vlaamse en federale verkiezingen op 26 mei dit jaar goedgekeurd en bekendgemaakt. Chris Janssens uit Genk en uittredend Vlaams parlementslid zal opnieuw de kop van de lijst voor het Vlaams parlement leiden. Daar zetelt hij al 10 jaar.Ook is al sinds 2007 fractieleiders voor z’n partij in de gemeenteraad van Genk. Plaats twee op de lijst gaat naar Roosmarijn Beckers uit Sint- Truiden. En op plek drie staat Leo Pietrs uit Maaseik. Voor de kamer werd de Bilzerse politica Annick Ponthier gekozen als lijsttrekker. Ze heeft ervaring in de nationale politiek gezien ze in 2009 verkozen werd in de kamers van volksvertegenwoordigers. En sinds 2007 heeft ze een zitje in de gemeenteraad van Bilzen. Franbk Troosters uit Hasselt volgt op plaats twee.