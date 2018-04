Met cocaïne en zonder verzekering op de brommer 27 april 2018

Zondagavond heeft de lokale politie een bromfietsbestuurder aan de kant gezet aan de Zavelstraat in Munsterbilzen. De bestuurder had de aandacht getrokken omdat hij zonder kentekenplaat rondreed. Uit een controle bleek dat hij geen verzekering had, en dat zijn brommer niet ingeschreven stond. De brommer werd dan ook tijdelijk in beslag genomen. De 34-jarige bestuurder testte bovendien positief op cocaïnegebruik. Binnenkort zal hij zich mogen verantwoorden voor de politierechter. (RTZ)