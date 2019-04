Met 97 kilometer per uur door de bebouwde kom, en dat in volle flitsmarathon Toon Royackers

04 april 2019

13u04 2 Bilzen De lokale politie van Bilzen, Hoeselt en Riemst heeft woensdag én donderdagochtend op 14 verschillende locaties snelheidscontrole gehouden naar aanleiding van de flitsmarathon. 338 van de 3.813 gecontroleerde bestuurders werden geflitst voor overdreven snelheid.

Topsnelheden werden vooral gemeten in Bilzen. Aan de Maastrichterstraat scheurde bijvoorbeeld een bestuurder tegen 97 per uur door de bebouwde kom. Op de Hasseltsestraat liep een automobilist tegen de lamp die 117 per uur haalde, waar 70 is toegelaten. Op de Rode Kruislaan flitsten agenten nog een bestuurder tegen 140 per uur, waar 70 eveneens de limiet is.