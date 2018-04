Mestkar beschadigt auto's en truck 11 april 2018

02u52 0

Een verstrooide landbouwer heeft maandagavond een spoor van vernieling getrokken langs de Bosstraat in Rosmeer bij Bilzen. De boer was omstreeks 21 uur met zijn mestkar op de terugweg van zijn veld. Maar kennelijk was hij na zijn taak vergeten zijn machine om mest te injecteren in te klappen. Daardoor stak het toestel nog steeds 5,5 meter uit, en beschadigde hij zo twee geparkeerde auto's en een truck. Toen hij nadien door kreeg dat hij brokken gemaakt had, keerde hij meteen terug om de verzekeringspapieren in te vullen. Niemand raakte gewond, maar de auto's en de truck liepen door de aanrijding wel zware schade op. (RTZ)