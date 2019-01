Man van 68 kan drugsdealen niet laten DSS

16 januari 2019

15u03 0 Bilzen Een 68-jarige Italiaan uit Bilzen moest zich vandaag verantwoorden voor het dealen van cannabis. De feiten kwamen aan het licht na een politiecontrole van een voertuig dat tot een van zijn klanten behoorde.

In de auto werden hoeveelheden cannabis aangetroffen en na het uitlezen van de gsm’s bleek dat de vier inzittenden hun drugs kochten bij de 68-jarige Italiaan uit Bilzen. Na een huiszoeking bij de senior vond de politie verdeelzakjes, cannabis, en cash geld verdeelt over briefjes van 20 euro. De man die eerder voor dergelijke feiten veroordeeld was beweerde een tijd lang het rechte pad te hebben bewandeld, maar kwam in geldnood en herviel in zijn slechte gewoonte. De procureur des Konings vordert een celstraf van 9 maanden en een geldboete van 1.000 euro. De strafrechter in Tongeren spreekt zich op 13 februari uit over de zaak.