Man riskeert boete van 6.000 euro voor druggebruik 02u49 0

Een 33-jarige man uit Bilzen moest zich voor de correctionele rechtbank in Tongeren verantwoorden in twee dossiers. Omdat hij de probatievoorwaarden uit een eerdere veroordeling in een drugdossier aan zijn laars lapte, vroeg de procureur dit voorwaardelijk uitstel te herroepen. Minder dan een jaar na die veroordeling werd de druggebruiker echter opnieuw betrapt in het bezit van speed. Hij zou ook dealen om een 'centje bij te verdienen'. De procureur vorderde voor dit alles 22 maanden cel en een boete van 6.000 euro stellende dat het dealen wijst op makkelijk geldgewin. Hij vond ook dat een ambulante behandeling voor de dertiger niet meer aangewezen is. De advocaat van de Bilzenaar sloot zijn pleidooi op een erg ongewoonlijke manier af. "De vriendin van mijn cliënt heeft vast werk. Zelf geniet hij van een invaliditeitsuitkering en klust in het zwart nog wat bij. Er is dus zeker geen geldgebrek", aldus de advocaat. Vonnis op 31 januari. (JEK)