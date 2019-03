Man die tien jaar illegaal in België verblijft krijgt 15 maanden cel voor steekpartij in Bilzers café VCT

11 maart 2019

18u13 0 Bilzen Een 26-jarige man, die al tien jaar illegaal in België verblijft, is veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden en een boete van 400 euro omdat hij op 25 november een caféganger in Bilzen met een mes stak. Zijn 29-jarige kompaan, die wel legaal in België verblijft, kreeg een werkstraf van 150 uur.

De camerabeelden aan de inkomdeur van het café in Bilzen registreerden de steekpartij. Beide beklaagden waren in het bezit van een mes, dat ze in hun appartement in Bilzen waren gaan halen nadat er zich eerder al een incident in het café had voorgedaan. Het slachtoffer, de caféganger die het met beide heren aan de stok kreeg, werd licht gekwetst. Hij mocht na verzorging het ziekenhuis verlaten. De twee twintigers moeten hem een schadevergoeding van 500 euro betalen. De man die illegaal in België verblijft, ging op 7 december ook met een portefeuille aan de haal. Hij kreeg bovendien een bijkomende celstraf van 3 maanden en een boete van 8.000 euro, deels met uitstel, voor het bezit van cannabis. De twintiger kreeg eerder al een bevel om het grondgebied te verlaten en een inreisverbod voor België gedurende drie jaar.