Man (72) krijgt hartaanval tijdens brand en sterft Toon Royackers

03 januari 2019

18u58 0 Bilzen Aan de Rentfortstraat in Munsterbilzen is donderdagmiddag een 72-jarige bewoner overleden, nadat brand was uitgebroken in zijn tuinhuis. De man kreeg een hartaanval, terwijl hij zelf probeerde de vlammen nog onder controle te krijgen. Een buurman vond het slachtoffer op de grond, met de tuinslang nog in de hand.

“We werden opgeroepen voor een brandend tuinhuis achter een woning,” zegt Luitenant Frank Parthoens van brandweerzone Oost Limburg. “De buren hadden de rook opgemerkt. Jammer genoeg bleek bij onze aankomst dat de bewoner inderdaad onwel geworden was. Hij had dringende medische zorgen nodig. Meteen is daarom de MUG bij gevraagd.” Een spoedarts probeerde de 72-jarige man nog te reanimeren. Maar voor hem kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer had eerder al hartklachten gehad. Mogelijk kreeg hij donderdag door de stress van de brand opnieuw een beroerte. De brandweer kreeg de vlammen nadien snel onder controle. Een deel van het tuinhuis is door het vuur wel vernield.