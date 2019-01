Limburgse Temptation: Trisha jaagt mannen hoofd op hol in nieuwe reeks LXB

28 januari 2019

12u00 1 Bilzen Bilzen verleidt, met Tisha Cyrus! De 23-jarige schone was eerder al te zien in de voorrondes van Eurosong, en laat nu haar flirttechnieken los op Temptation Island.

Ze noemt zichzelf een geboren verleidster die weet wat ze wil, koppig is en doorgaat tot ze haar zin krijgt. Dat belooft dus, wanneer Vijf een nieuw seizoen van Temptation Island op het publiek loslaat. Want ‘haar zin krijgen’, betekent hier zoveel als ‘een man totaal laten smelten voor haar charmes’.

Maar Tisha is meer dan verleidster alleen: ze houdt ook van dansen, modellenwerk en zingen. En vooral dat laatste zou wel eens een belletje kunnen doen rinkelen. Vijf jaar geleden stootte ze immers met ‘Kitty Cat’ door tot in de halve finale van de voorronders van Eurosong, en intussen timmert ze aan een professionele zangcarrière. Maar eerst krijgen we de “geboren verleidster” in haar te zien, vanaf volgende maand op Vijf.