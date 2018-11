Limburgse huidspecialisten doen

ontwikkelingswerk in Myanmar “Beklijvend maar voor herhaling vatbaar!” LXB

30 november 2018

12u00 0 Bilzen Nicole Poesen (53) uit Bilzen en haar collega dermatoloog Karen Vermeersch (51) uit Genk zijn net terug van een beklijvende reis van een dikke week naar Myanmar, een land in de buurt van Thailand. “We gingen er niet met vakantie”, wist Nico Poesen te vertellen. “Integendeel, we hebben er elke dag keihard gewerkt.” Ze maakten deel uit van een groep van veertien collega’s die uit héél België naar Myanmar afreisden om baby’s, weeskinderen, monniken en hele gezinnen met huisproblemen te verzorgen.

100 per dag

Zeven teams van twee dermatologen trokken door het land. Nicole en Karen hebben patiënten in Bagan en aan het Inle- meer verzorgd. “We zagen dagelijks zo’n 100 mensen. Sommigen waren dagen te voet onderweg voor een behandeling. Of ze kwamen met drie op aftandse brommers naar onze posten. Ook stopten overvolle busjes bij de consultatie. We onderzochten kinderen die door hun ouders in de kloosters worden geplaatst. Ze worden monnik maar komen niks te kort. Ze hebben eten, drinken en een dak boven hun hoofd”, liet Nicole Poesen horen.

Kindmonniken

Op hun consultaties werden de twee Limburgse huidspecialisten geconfronteerd met voornamelijk schurft, luizen en schimmels. “Dat komt door de armoede waarin de mensen ginder leven”, verklaarde Nicole Poesen. “Ze hokken met velen samen in een te klein huis. Wat een broeihaard kan zijn voor huidziektes. Ook de hygiëne laat er te wensen over. Zo zagen we veel schimmelinfecties bij kindmonniken. Ze gebruikten dezelfde mesjes om hun hoofd kaal te scheren. Dat is vragen om problemen gezien de mesjes niet steriel zijn.” Om hen en anderen die Nicole en Karen onderzochten te verzorgen hadden ze potten zalf, luizenshampoo en pillen bij. “We hadden zelf medicatie van thuis uit meegenomen maar kregen ook heel wat zalf en pillen van gulle apothekers. We hebben toch veel mensen kunnen helpen.”

Indrukken

Het verblijf en het ontwikkelingswerk in Myanmar zullen op het netvlies van de dermatologen geprint blijven staan. “Ook al leven ze in armoede, ze blijven lachen en zijn gelukkig met het weinige wat ze hebben. Ze lopen er in propere kleren bij. We kregen de kans ginder op missie te gaan, en die hebben we met beide handen gegrepen”, vertrouwde Karen Vermeersch ons toe. “Wat we ginder gedaan hebben, geeft een meerwaarde aan ons beroep en ons leven hier. We zijn er zeker een stuk rustiger door geworden. We relativeren meer. Het was back to basic! Oké, er was geen tijd voor een rondrit door het land. Op verplaatsing naar de posten kwamen we wel onder de indruk van hoe wondermooi dit land is. We zagen onderweg toch adembenemende landschappen groene oases en imponerende bergen.”

Hulp

“We hebben geproefd van het ontwikkelingswerk”, vulde Karen aan. “Wel, we zijn verkocht om de missie te herhalen. We willen niet enkel teruggaan om ginder de zorg verder uit te bouwen en te hameren op een betere hygiëne. Op het thuisfront gaan we verder geld en medicatie inzamelen.”