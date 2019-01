Limburgs ondernemer Mathieu

25 januari 2019

NV Mathieu Gijbels, een bouw- en vastgoedbedrijf uit Opglabbeek, meldt het overlijden van haar stichter Mathieu Gijbels. Hij is op de leeftijd van 76 jaar gestorven aan de gevolgen van kanker. Toen hij 26 jaar was startte hij als aannemer. Het bedrijf groeide door z’n toedoen en z’n medewerkers door het bouwen van stallen, hangaars, en hoogwaardige industriebouw. Vandaag is NV Mathieu Gijbels een gevestigde waarde op het vlak van bedrijfs- en kantoorbouw. “Hij heeft het fundament van het bedrijf gelegd”, wist z’n zoon Mathi, de ceo van het bedrijf, te vertellen. “Toen ik het overnam zijn we hierop verder gaan bouwen. Jammer dat papa het 50-jarig bestaan van het bedrijf niet meer kan meemaken. Maar we gaan hem met alle 300 medewerkers daar zeker een centrale plek geven.” De uitvaart van de Limburgse toonaangevende ondernemer vindt volgende week vrijdag 1 februari in Hangar 58 op het provinciaal domein Bokrijk plaats.