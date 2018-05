Lesje nog niet geleerd 23 mei 2018

02u51 0

De politierechter in Tongeren heeft een 38-jarige man uit Bilzen veroordeeld tot een boete van 3.200 euro en legde hem drie maanden rijverbod op omdat hij een eerder opgelegd verbod op rijden opnieuw naast zich had neerlegd. Na de nieuwe strafperiode moet de Bilzenaar alle proeven afleggen en ook praktische en theoretische rijvaardigheidsexamens afleggen.





Dat de man in herhaling viel, kwam op 13 juli 2017 aan het licht bij een routinecontrole. Uiteraard kon hij toen geen geldig rijbewijs tonen.





(JEK)