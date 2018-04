Leer al golfend de stad ontdekken 11 april 2018

Sinds gisteren kan je op verschillende locaties in de binnenstad een partijtje golf spelen met familie, vrienden of collega's van op het werk. Er wordt gespeeld met zachte balletjes die geen blutsen kunnen maken in auto's of door een raam vliegen. De doelen zijn geen holes, maar bezienswaardigheden zoals standbeelden, fonteinen en historische gebouwen of sites die je al golfend ontdekt.





"Het is een andere manier om de stad te beleven", stelt Guy Swennen, schepen van Toerisme. Het parcours loopt langs de vrijetijdssite De Kimpel, het park Haffmans, het prieeltje, de Markt, het Klokkeplein en het park Petry." Daar sloegen de schepen en burgemeester Frieda Brepoels als eersten een balletje.





"Tijdens het golfen worden ook leuke anekdotes en aanstekelijke verhalen over Bilzen verteld", vult Swennen aan.





Meer gegevens over de tarieven en locaties vind je op info@city-golf.be. (LXB)