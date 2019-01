Langs ingang met volle winkelkar naar buiten? Niet meer in deze Lidl-winkels LXB

Zonder betalen met een volle winkelkar langs de ingang naar buiten? Niet meer in de Lidl-winkels van Dilsen-Stokkem, Hasselt en Bilzen. Daar loopt een experiment waarbij in de vloer aan de ingang een magnetisch band geplaatst werd.

“We stellen vast dat dieven met de winkelkar langs de ingang tot de winkel naar buiten glippen. Ze wachten tot een klant via de poortjes van de winkel binnenkomt om zonder af te rekenen naar buiten te gaan. Een paar keer per maand stellen we die diefstallen vast. Het is geen plaag, maar we stellen er nu paal en perk aan”, zegt Isabel Colbrandts, woordvoerster van Lidl in België. “De diefstallen zijn moeilijk te controleren omdat de in- en uitgang van de winkel ver uit elkaar liggen.”

Daarom is nu bij wijze van proef in de Lidl-winkels van Dilsen-Stokkem, Hasselt en Bilzen een magnetische band in de vloer aan de ingang geplaatst. “Op een van de wieltjes onder de winkelkar hebben we een systeem geïnstalleerd dat de kar met waren detecteert”, licht Colbrandts toe. “Dat signaal wordt automatisch doorgegeven aan de magnetische band in de bodem. Hierdoor wordt de winkelkar geblokkeerd en stopt ze van zelf.”

Dat systeem passen de supermarkten al toe op de parkings zodat de winkelkarren niet meegenomen kunnen worden. “Ook werden ze buiten parking achtergelaten. Dat veroorzaakte overlast bij de omwonenden.” Dat het experiment in Limburgs winkels wordt uitgevoerd, is volgens Lidl louter toeval.