Lancering eerste Jazz Bilzen Beer 03 mei 2018

02u30 0 Bilzen Een paar honderd Bilzenaren mochten maandagavond aan café Tribunaal als eersten proeven van het Jazz Bilzen Beer. Het idee onstond bij Piet Panis, de uitbater van het café en z'n drie partners Arno Vansichem, Peter Vanspauwen en Ronny Steyfkens. "Met het bier willen we de herinnering aan het festival levendig houden", zegt Vansichem.

Het blijft niet bij dat ene bier, waar nu 8.000 liter van werd gebrouwen door brouwerij Amburon uit Tongeren. Jazz Bilzen heeft 17 edities gekend (1965 tot 1981). "Vanaf volgend jaar brengen we voor elk jaar dat het festival plaatsvond een nieuw bier uit dat genoemd wordt naar een hoofdact op Jazz Bilzen. Zo zal het Jazz Bilzen Beer 2019 als Drunken Sailer (song van Ferre Grignard) gelanceerd worden."





Museum

De 17 extra bieren worden in een proefbrouwerij op de bovenverdieping van café Tribunaal gebrouwen. "Een kleine installatie waar mensen kunnen komen kijken hoe bier wordt gebrouwen en ze de bieren kunnen proeven. We richten op de zolder een klein musuem over Jazz Bilzen in. Dat doen we in samenwerking met de stad die de brouwerij en het musuem opnemen in de stadsrondleidingen voor toeristen", aldus Vanspauwen. Meer info op www.jazzbilzenbeer.com. (LXB)