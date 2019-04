Lancering bier ter ere van Jazz

Bilzen Legend: ‘Ferre Grignard’ LXB

08 april 2019

12u00 0 Bilzen Eind april vorig jaar lanceerden enkele Bilzenaren in café Tribunaal hartje Bilzen een bijzonder bier: het Jazz Bilzen The Legend-bier. Een ode aan Jazz Bilzen, die in de annalen van de muziekgeschiedenis geboekt staat als de moeder van alle festivals. Toen beloofden de initiatiefnemers dat ze de komende 17 jaar - zoveel jaren werd in Bilzen Jazz Bilzen georganiseerd - elk jaar een variant op The Legend-bier zouden laten brouwen. Ze houden woord. Op 30 april aanstaande wordt het bier ‘65' voorgesteld. De naam verwijst naar het jaar waarop het eerste festival van Jazz Bilzen plaatsvond.

Op dat festival schitterde Ferre Grignard met z’n hit Drunken Sailor. Het nieuwe Jazz Bilzen-bier is een tripel met een alcoholgehalte van 7,5 procent. “We willen bewust geen te straffe bieren lanceren”, zegt Arno Vansichen, één van de bezielers van de speciale bieren die als eerbetoon aan Jazz Bilzen op de markt worden gebracht.

Biertruck

Elk nieuw bier dat wordt voorgesteld, zal slechts één jaar lang verkrijgbaar zijn in de Bilzerse cafés en bij de lokale drankenshops. Het zogenaamde moederbier Jazz Bilzen The Legend is permanent ter beschikking. Van het oorspronkelijke bier werd sinds de lancering een goed jaar geleden al zo’n 10.000 liter verkocht. De mensen achter de speciale bieren overwegen om een authentieke Open Blitz van 1954 om te bouwen tot een trendy biertruck. “Zo vangen we twee vliegen in één klap”, aldus nog Arno Vansichen. “We maken niet enkel onze bieren bekend, maar voeren ook promotie voor onze stad.”