Lambert Schoenmaekers wint milieuprijs 29 augustus 2018

02u26 0 Bilzen De milieuprijs van de stad Bilzen gaat dit jaar naar Lambert Schoenmaekers. Hij is één van de voorvechters voor het behoud van groen en kleine landschapselementen, zoals holle wegen en boomgaarden, in Kleine-Spouwen.

Lambert Schoenmaekers is voorzitter van Natuurpunt Sparo, wat staat voor Spouwen, Amelsdorp en Rosmeer. Dat zijn de drie gebieden waar hij zich samen met een ploeg van gelijkgezinden inzet voor het behoud van het landschap en een beter milieu. "Lambert is zowat de grondlegger van kleine landschapselementen", zegt burgemeester Frieda Brepoels, die de prijs samen met schepen van Leefmilieu Veerle Schoenmaekers mocht uitreiken. "Hij voerde destijds actie tegen de komst van een superstort langs de Taunusweg in Munsterbilzen en is ook de drijvende kracht achter de bescherming van het Munsterbos. Ook is hij een pionier in natuurbehoud."





In totaal waren er vier genomineerden voor de milieuprijs. Lambert Schoenmaekers krijgt naast de onderscheiding ook een kunstwerk dat door een leerling van vzw Kunstekoepel, de vroegere kunstacademie, speciaal gemaakt werd voor de winnaar.





(LXB)