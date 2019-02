Laakstraat krijgt proefopstelling met betonblokken

tegen sluipverkeer

Bilzen In opdracht van de stad wordt de overweg op de Laakstraat afgesloten, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer. Nog begin van de maand worden daar betonblokken geplaatst.

“Bewoners van de Rooierweg, Laakstraat en Spurkerweg in Rooi en Spurk in Bilzen klagen al lange tijd over sluipverkeer”, vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Raskin (N-VA). Nochtans staat er op de Rooierweg een bord waarop staat dat enkel plaatselijk verkeer wordt toegelaten. “We stellen vast dat chauffeurs die er niet moeten zijn, toch nog door de Rooierweg, de Laakstraat en de Spurkerweg rijden. Hiervoor zijn al pv’s opgesteld door de politie”, vulde de schepen aan. “Kennelijk helpt het niet. Er is nog altijd sluipverkeer, terwijl de Laakstraat te smal is en niet uitgerust is voor veel verkeer. Het leidt tot conflictsituaties met auto’s en fietsers.”

Focus op fietsers

De stad gaat met de betonblokken een proefopstelling plaatsen die twee maanden lang blijft staan. “Voetgangers en fietsers kunnen passeren. Al die tijd blijft de overweg dicht en wordt de Laakstraat voor het verkeer tussen de Spurkerweg en de Rooierweg afgesloten”, verduidelijkt Raskin. Na twee maanden gaat de stad de situatie ter plaatse evalueren. “Is het sluipverkeer gevoelig gedaald, dan is het niet ondenkbaar dat we ook de overweg wat verderop op Rooi afsluiten. In de dorpskernen moet koning auto op de tweede plaats komen en de fietser op de eerste. De auto’s moeten zich wel op de grote verkeersassen tussen de steden kunnen verplaatsen. Dat is m’n visie”, aldus nog Wouter Raskin.