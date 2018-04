Kwart miljoen voor boerendochter die moordpoging overleefde 14 april 2018

02u32 0 Bilzen De 33-jarige Jan B. uit Bilzen moet een provisionele schadevergoeding van 266.477 euro betalen aan zijn ex-vriendin Veerle Goyens. De vrouw overleefde tijdens haar zwangerschap een moordpoging, maar hield voor honderdduizenden euro's schade over aan de feiten.

De feiten dateren van 21 februari 2014. Jan B. had het erg moeilijk met de liefdesbreuk en stapte die dag met een tweeloops jachtgeweer het erf op van de ouders van Benjamin Houben in Sint-Truiden.





Toen hij Veerle en Benjamin werkend aantrof in de stal, nam hij hen onder vuur. Benjamin kon zich nog net bukken voor een eerste schot, Veerle kreeg een tweede schot in haar buik en hand. Gelukkig werd haar kindje later gezond en wel geboren. Op 6 november 2015 oordeelde de correctionele rechtbank dat Jan B. geïnterneerd moest worden voor de moordpoging.





Veerle hield aan de feiten een blijvende arbeidsongeschiktheid van 30 procent over. "De gevoelsstoornissen en het koudegevoel zorgen voor erge hinder in de fijne motoriek. Ze kan nog slechts werken met één hand", staat te lezen in het vonnis. De blijvende persoonlijke ongeschiktheid voor de toekomst wordt bepaald op 132.785,40 euro. De blijvende huishoudelijke ongeschiktheid bedraagt 100.000 euro. Op 21 september wordt de zaak voortgezet. (BVDH)