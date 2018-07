Kunstwerk geeft eenheid in verdeeldheid weer 19 juli 2018

Goed honderd inwoners van Waltwilder, een van de 16 kerkdorpen die Bilzen telt, woonden de inhuldiging bij van het 14de kunstwerk dat de stad sinds het begin van deze legislatuur in het kader van het project Kunst in het Dorp heeft gerealiseerd. Na overleg met de inwoners kreeg kunstenaar Bart Derison de opdracht om een werk te maken waarin de identiteit van Waltwilder getoond wordt. Waltwilder is een langgerekt dorp. Het is een lappendeken van aparte entiteiten zoals Amelsdorp, de Gabrik en anderen die elk hun eigenheid hebben. Toch is er eenheid in de verdeeldheid in het dorp. Dat is goed zichtbaar in het kunstwerk dat een grafische abstractie weergeeft van het stratenplan dat als één geheel moet worden gezien. Het kunstwerk staat voorlopig aan de basisschool 't Willerke maar zal later aan de parochiezaal komen te staan. (LXB)