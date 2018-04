Klacht tegen herstel bospaden 12 april 2018

02u57 0 Bilzen Gemeenteraadslid en voormalig schepen van Leefmilieu Fons Caubergh (Demo 13) heeft klacht ingediend tegen een vermeende bouwovertreding in de bossen van Schoonbeek.

Op de bospaden werd een onderlaag van gebroken betonpuin gestort. Tussen dat verbrokkelde beton bleken echter bouten, stukken staaldraad en plastic te zitten. En dat kan niet volgens Caubergh, die nu klacht indiende bij de provinciegouverneur, de Vlaamse minster van Leefmilieu en het Agentschap Natuur&Bos (ANB). "Ik heb juridische bezwaren", zegt Caubergh. "Het aanleggen van verhardingen kan niet zonder vergunning. En hier werd het reliëf van de bodem gewijzigd."





Maar volgens huidig schepen van Leefmilieu Veerle Schoenmaekers is er voor zulke werken geen vergunning nodig. Wel heeft de aannemer een attest nodig waarin vastgelegd wordt hoeveel onzuiver of vreemd materiaal er in het betonpuin mag zitten. Volgens het ANB was er niets mis met het geleverde betonpuin. (LXB)