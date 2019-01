Gesponsorde inhoud Klacht nietigverklaring van

"Er valt een zware last van m'n schouders"

03 januari 2019

12u00 0

De Raad van Verkiezingsbetwistingen heeft vandaag de klacht van Johan Sauwens verworpen. Hij diende als kopman van lijst Trots op Bilzen (TOB) klacht in omwille van onregelmatigheden die zich bij de verkiezingen zouden hebben voorgedaan. “Ik haal opgelucht adem maar het is geen overwinning”, was de reactie van Bruno Steegen. Hij is door de nieuwe meerderheid die uit dezelfde drie partijen als het vorig bestuur bestaat - de N-VA, Beter Bilzen en Bilzen Bruist - als burgemeester voorgedragen.

Geen bewijzen

Het staat Sauwens vrij om binnen acht dagen na betekening van het arrest bij de Raad van State beroep aan te tekenen. Of hij dat gaat doen, is nog niet bepaald. Hij wacht op het arrest en gaat pas dan reageren. Jo Rams, één van de twee advocaten die de stad onder de arm genomen heeft, kon het arrest inkijken. Sauwens had de manier waarop de verkiezingen in de zorgcentra Demerhof en Beversthuis verliepen aangeklaagd. Bewoners zouden hun stemrecht niet zoals het hoort hebben kunnen uitoefenen. Ze kregen daar niet voldoende kans toe. “Dat argument veegt de Raad van tafel”, vertelde meester Rams. “Bewoners hebben wel voldoende kans gekregen te stemmen. De verkiezingen in de zorgcentra zijn correct verlopen. Bovendien kan TOB niet aantonen dat het tekort aan stemmen voor partij Groen (drie tot vijf te weinig voor een tweede zetel) van Bilzen Bruist naar Groen zouden gegaan zijn”, aldus de advocaat van de stad.

Niks verkeerd

Bruno Steegen had geen andere uitspraak verwacht. “Ik heb altijd gezegd dat er niks aan de hand was met de verkiezingen”, liet hij horen. “Er is geen bedrog vastgesteld, geen valsheid in geschrifte. Stembrieven zijn niet verdwenen. Sauwens is gaan zoeken naar onregelmatigheden maar hij heeft geen gevonden.” Volgens Steegen heeft de move van Sauwens de stad geen goed gedaan. “Goed twee en een halve maand is de stad geblokkeerd! Bilzen hinkt achterop. We kunnen geen beleid uitwerken, laat staan een goeie start maken met de nieuwe ploeg.”

Geen rancune

Toch heeft hij geen rancune ten opzichte van Sauwens. “Ik roep hem op z’n gezond verstand te gebruiken. Ik reik hem de hand om samen goeie dingen voor Bilzen te realiseren. Ik sta open voor positieve ideeën van de oppositie”, vulde Steen, die verveeld zit met de hele situatie, aan. “Als laatste gemeente in Limburg kon de installatie van de gemeenteraad en de eedaflegging van schepenen en raadsleden niet doorgaan. Bilzenaren zijn niet bepaald trots op wat is gebeurd. Ze willen geen nieuwe verkiezingen, ze willen dat we beleid voeren”, vervolgde Bruno Steegen. “Ik heb slapeloze nachten gehad maar nu valt een zware last van m’n schouders. Het arrest is een overwinning voor de democratie.” Volgens Steegen zal de installatie van de gemeenteraad en eedaflegging van raadsleden en schepenen in de derde week van januari doorgaan. Zelf maakt hij voorbehoud of hij bij de gouverneur kan ingezworen worden als burgemeester. De bal hiervoor ligt bij Vlaams minister Homans (N-VA). Gaat ze wachten tot een benoeming tot de Raad van State, onder de voorwaarde dat TOB in beroep gaat, uitspraak doet in de zaak.