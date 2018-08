Kinderfestival met een hoek af 11 augustus 2018

Morgen palmen enkele duizenden kinderen en hun ouders, opa's en oma's pleinen en parken op en rond het stadscentrum in voor de tweede editie van Tureluurs, een kinderfestival met een hoek af. Er treden geen clowns op. Klassieke springkastelen zijn uit den boze. Er is geen plaats voor tablets en smartphones. In de plaats kunnen kinderen van 3 tot en met 12 jaar zich uitleven met te gekke, orginele, avontuurlijke en supertoffe spelen die ze op verschillende locaties in de binnenstad kunnen uitproberen. Voorafgaand aan Tureluurs konden kinderen twee kampen van drie dagen beleven. Eén kamp ging over radio maken, een tweede over theater. Zondag gaan de kinderen die hieraan hebben deelgenomen zelf radio maken en toneel brengen op Tureluurs. Voor kinderen met autisme vindt in de kerk op de Markt een prikkelarm vertelfestival plaats. Buiten bruist het van de doe-activiteiten voor de kids en het hele gezin. Op de Borreberg leggen ze een avonturentraject af. Aan de Demer kunnen de kinderen bootjes knutselen. Ze kunnen hun eigen creaties te water laten en deelnemen aan een heuse bootjesrace. Er zijn optredens van een kleine goochelaar, de Robbedoesband en als apotheose is er het concert van de Ghostrockers. Kinderen kunnen in het stadspark overnachten in tenten. Meer info vind je op www.tureluursbilzen.be. (LXB)