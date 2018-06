Kinderen kunnen afkoelen op waterspeeltuin 28 juni 2018

Het zwembad De Kimpel in het recreatief sportpark op de Katteberg beschikt sinds gisteren over een nieuwe attractie. Het stadsbestuur van Bilzen liet namelijk op de ligweide aan het zwembad een 'Spray Park' aanleggen. Deze outdoor waterspeeltuin telt tien verschillende toestellen en is goed voor een investering van 250.000 euro. Kinderen kunnen er zelf allerlei fonteinen, sproeiers en andere waterinstallaties in werking zetten. Hiermee kunnen ze hun ouders, vrienden en klasgenoten nat spuiten of een waterduel aangaan.





"De speeltuin is een nieuwe stap in de herwaardering van het zwembad en de site van De Kimpel, die naast het zwembad heel wat sportieve en culturele activiteiten aanbiedt", legt de schepen van Sport Guy Swennen (sp.a) uit. "De speeltuin past perfect binnen ons kindvriendelijk familiebad. De speeltuin is laagdrempelig, veilig en duurzaam. Het water wordt gefilterd en hergebruikt", weet de schepen.





"Kinderen moeten kunnen buitenspelen", vult burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) er nog aan toe. "Bovendien worden de kinderen op een toffe manier gestimuleerd om te bewegen. De watertoestellen zijn vooral bij deze tropische temperaturen een aangename afkoeling voor jong en oud." (LXB)