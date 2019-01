Kind & Taal zoekt vrijwilligers

voor gezinsondersteuning LXB

03 januari 2019

12u00 0 Bilzen De vzw Kind & Taal, die in het kader van SALK als gevolg van de sluiting van de fordfabriek werd opgericht, is voor z’n werking in Bilzen is dringend op zoek naar vrijwilligers. Tot nader orde draait de vzw op Katleen Olieslagers en Linda Pieters. “We hebben vrijwilligers nodig om ons bij te staan in de projecten die we realiseren”, laten de twee contactmedewerkers bij Kind & Taal weten. Ze kunnen helpen in de voorschoolse klasjes voor peuters die in het Huis van het Kind doorgaan.

Vrijwilligers

Of ze worden ingeschakeld voor de zogenaamde Instapuurtjes die één keer in de maand plaatsvinden. Hun hulp is ook welkom bij de taalbaden die in grote vakantie gehouden worden en Instpapje Plus dat momenteel loopt in twee Bilzerse kleuterscholen. “We stellen geen hoge eisen aan de vrijwilligers”, liet Katleen Olieslagers horen. “Graag met ouders en hun kinderen van 2,5 tot 6 jaar werken. Verder moeten ze zich minstens één keer in de maand vrij kunnen maken voor een activiteit met ouders en/of kinderen.”

Ondersteuning

Kind & Taal werkt gezinsondersteunend bij de opvoeding, en het stimuleren van taal (lees, het Nederlands) is hierbij een belangrijk middel”, aldus Olieslagers. “Het is niet de bedoeling taalachterstand weg te werken. We fungeren als zijn tussen (vertrouwens) persoon tussen de ouders en hun kinderen. We willen tussen hen meer interactie tot stand brengen”. Dat brengt Kind & Taal in de praktijk met Instapje. “We gaan elke week een uur langs bij het gezin en nemen een tas met speelgoed, leesboekjes en andere educatief materiaal mee. We geven de ouders vijf vuistregels meer waar ze aan kunnen werken: kijk en luister naar je kind, moedig je kind aan, bied je kind structuur, praat met je kind en volg je kind! Om de twee weken komen ze naar ons Instapklasje in het Huis van het Kind. Met Instap Plus die zich richt tot kleuters van 3 tot 6 jaar zijn we in twee scholen actief.”

Wachtlijst

Momenteel begeleidt Kind & Taal 25 gezinnen met kinderen in Bilzen. “Of vijfmaal meer dan bij de start vier jaar geleden”, bekende Katleen Olieslagers. “We hebben een wachtlijst van 30 gezinnen. En vrijwilligers kunnen mee het verschil maken voor de ontwikkeling van peuters en kleuters en bij de opvoeding van de ouders. Wat we doen, leggen we niet op aan de gezinnen.” Meer info over wat Kind & Taal doet en wat gevraagd wordt van de vrijwilligers vind je op de website www.kindentaal.be.