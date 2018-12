Kersttaferelen schilderen op

ramen van cafés in Limburg LXB

19 december 2018

12u00 0 Bilzen Het aantal kunstenaars die met de kerst Santa Claus en allerlei kersttaferelen schildert op de ramen van cafés is de laatste jaren fel verminderd. Ook de vraag hiervoor is gedaald. Een van de laatsten die nog actief is in de provincie Limburg is Robert Quintens (60) uit Houthalen- Helchteren. “Goed 30 jaar geleden toen ik ermee ben begonnen, versierde ik in de kerstperiode de ramen van 50 tot wel 60 cafés”, bekende hij.

Uit de pols

“Nu zijn er dat nog een 10-tal”, deelde hij mee toen hij op de ramen van Boemenhof, een bekend café aan de oude spooroverweg in Munsterbilzen (Bilzen). Los uit de pols en zonder een foto van een kerstman of kersttafereel in de hand brengt hij in felle kleuren kaarsen met hulstbladeren, een sneeuwman of Santa Claus aan tegen de ramen van het café. “Vroeger had ik een foto als voorbeeld. Maar dat hoeft al lang niet meer. Ik schilder uit m’n hoofd, ik maak geen schets om die nadien te overschilderen.”

Sfeer

Hij zorgt met z’n werkjes op glas voor extra kerstsfeer in en buiten de cafés. “Ik schilder de kerstman bijvoorbeeld met een knipoog. Of ik penseel een kaartje dat een pint bier vasthoudt of ik schilder een lachende kaars”, vulde Robert Quintens aan. “Ik schilder cadeaus met een grote strik. Ik hanteer hierbij geen bombastische maar eerder realistische en ietwat bollige stijl zonder te overdrijven.”

Een traditie

Hij vindt het jammer dat deze mooie traditie van het schilderen van kersttaferelen op ramen van cafés verloren gaat. “We zijn bijna een uitstervend ras”, liet Robert Quintens horen. “Maar ik blijf het doen, ik wil die traditie in ere houden.” Brigitte Moureau, bazin van café Bloemenhof, vindt dat de schilderijtjes een meerwaarde geven aan kerstmis. “Ik ben in een café opgegroeid en ik heb het nooit anders geweten. De mensen stoppen en kijken met bewondering naar de figuren en taferelen die op de ramen staan. Mensen babbelen er over en de schilderijtjes versterken de kerstsfeer in het café.” Pas tegen Driekoningen op 6 januari volgend jaar worden de werkjes uitgewist. Hetgeen makkelijk gaat gezien de verf afwasbaar is.