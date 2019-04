Kantoor van de toekomst staat in Bilzen: “Duurzaamheid is top” “Een aangenaam werkklimaat, en nul verloop van personeel” LXB

04 april 2019

12u00 2 Bilzen Het kantoor van de toekomst staat in Bilzen. Twee jaar geleden werd de eerste steen gelegd van Infinity, het futuristisch gebouw van energiespecialist Encon dat er uitziet als een omgekeerde acht (staat voor oneindigheid). Donderdag mochten Vlaams minister van Energie Lydia Peeters, de Limburgse gouverneur Herman Reynders en de burgemeester van Bilzen Bruno Steegen Infinity inhuldigen. “Het is het gebouw van en voor de volgende generatie”, leggen Robin Bruninx en z’n echtgenote Saandra Deraeve, de zaakvoerders van Encon, uit.

Het kantoor heeft op energievlak en inzake de omgang met en het klimaat waarin de medewerkers aan de slag gaan een voorbeeldfunctie. “Een uithangbord van duurzame oplossingen”, zegt Robin Bruninx. “Een levende showroom met de meest vooruitstrevende energievoorzieningen. We hebben veertien putten en 150 meter diep laten boren. Met het water zorgen we voor koeling en verwarming van het kantoor. “Op enkele meters van Infintiy draait een windmolen (2,3 miljoen euro, goed voor jaarlijks stroomverbruik van 1.100 gezinnen) en staan drie zonnetrackers opgesteld. “Met de turbine dekken we voor 100 procent onze stroombehoefte. “Zoals zonnebloemen richten ze zich naar de zon om optimaal energie op te wekken”, verzekert Robin Bruninx.

Duurzaam

“De verlichting in het gebouw volgt het bioritme van de mens”, voegt Sandra Deraeve eraan toe. “Op de parking staan twaalf elektrische laadpunten. We produceren meer energie dan we nodig hebben. We willen het overschot aan energie opslaan in batterijen.” Infinity behaalde twee duurzaamheidscertificaten: het Amerikaanse BREEAM en het Europese LEED. “Ze staan voor de hoogste categorie van duurzaamheid”, zegt Robin Bruninx. “Hiervoor moesten we 140 acties doen. Dat we beide certificaten nu op zak hebben, is uniek. Ook op ecologisch vlak en hoe de directie begaan is met het welzijn van het personeel staat duurzaamheid centraal. “We tonen respect voor de natuur”, aldus Robin Bruninx. “Zo hangt hier een uilenkast en vier kasten voor de vleermuizen. We hebben een insectenhotel en er komt een bloemenweide. We hebben ook aan de vele konijnen hier gedacht; speciaal voor hen hebben we buizen in de grond gelegd. Ons restaurant heeft stoelen die gemaakt zijn van petflessen. De tafels zijn uit houten treinbalken vervaardigd. En de wanden zijn aangekleed met gerecupereerd hout.”

Welzijn

Infinity is op het vlak van omgang met het personeel z’n tijd ver vooruit. “Niet alleen kunnen onze medewerkers hier in alle rust en concentratie werken. We staan erop dat ze in een aangename omgeving werken”, stelt Sandra Deraeve. “Ze kunnen ‘s morgens vers brood bestellen dat ze na hun dagtaak mee naar huis nemen. Ook hun strijk wordt bij ons gedaan. Moet de auto naar de carwash? Dan wordt hij door de firma afgehaald en teruggebracht. In de sporthal krijgen de medewerkers sportlessen. Zo hebben ze als ze van het werk thuiskomen extra tijd vrij voor zichzelf en hun gezin.” Een aanpak die loont, zo blijkt. Bij Infinity is er nul verloop van personeel.