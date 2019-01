Josina is 108, en ze doet nog elke

dag haar gymnastiekoefeningen “Ze leest nog elke dag de krant zonder bril” LXB

21 januari 2019

12u00 0 Bilzen Josina De Vries viert in haar serviceflat in de Skelter aan het rust- en verzorgingshuis Sint- Jozef in Munsterbilzen (Bilzen) vandaag haar 108 ste verjaardag. Ze is de oudste Limburger. Josina zit helemaal niet weg te kwijnen in haar bed of zetel. Integendeel, voor haar hoge leeftijd en alle omstandigheden in acht genomen ziet er nog kwiek uit, niet in het minst op fysiek vlak. “Ze vergeet wel veel maar ze voelt zich goed”, vertelde Florence (65) die met haar oudste zus Marguerit (77) en broer Hans (72) de verjaardag van hun “grootmoe” (zo noemen de kinderen hun moeder) is komen vieren.

Lenig

Josina komt uit een gezin van 10 kinderen. Ze heeft al haar andere broers en zussen overleefd. Zelf had ze vijf kinderen waarvan er nog vier in leven zijn. Verder is ze de “grootmoe” van 16 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen. Volgens haar kinderen beschikt ze over héél sterke genen waardoor ze zo oud is mogen worden. Zelf geeft ze een andere verklaring. “Al jaren doe ik gymnastiekoefeningen”, fluisterde ze ons toe. “Elke ochtend en iedere dag ‘s avonds haal ik m’n elastiek boven (hij is gemaakt met repen van een grote ballon). Tien keer rek ik hem met gestrekte armen uit in de breedte, en nadien nog eens evenveel in de hoogte. Ik kan m’n been nog héél hoog houden”. Apetrots laat Josina met haar kunstjes zien hoe lenig ze nog is.

Gymnastiek

Ze plukt de vruchten van haar dagelijkse rek- en strekoefeningen. “Dat ik nu 108 ben geworden, komt ook door de regelmaat in m’n leven. Ik heb alles met mate gedaan. Ik heb nooit te veel gegeten of gedronken. Ik drink wel elke avond voor het slapen gaan een glaasje rode wijn. Zelfs toen ik nog jong was, ben ik niet tot een gat in de nacht uitgegaan. Ik heb sober geleefd en hard gewerkt.” Josina werkte in het confectiebedrijf van haar vader. Hij runde de zaak in Amsterdam. Toen ze daar stopte met werken, ging ze met haar man en gezin op meerdere plaatsen in Nederland - Josina heeft nog altijd de Nederlandse nationaliteit - wonen.

Piano

Tot ze in 1984 bij haar zoon Hans in Riemst ging wonen. Ook heeft ze een tijd bij haar andere zoon Gijs in Gellik (Lanaken) ingewoond. “Een dag in de week komen we grootmoe halen en dan gaan we lekker eten”, stelde Florence. “Ze houdt van lekker eten. Zalm vindt ze heerlijk. En ze smult heel graag van Sint- Jabobsschelpen en van sliptongetjes. Als het weer het toelaat gaan we met haar wandelen in het park achter de serviceflats. Dagelijks loopt ze in de arm van de verpleegster door de gang van de flats.” Haar andere passie was piano spelen. “Tot drie jaar terug speelde ze op haar flat nog stukken van Bach en Chopin”, vertelde Hans. “Dat kan ze nu niet meer gezien de artrose in haar vingers. Héél haar leven heeft ze piano gespeeld. Ze heeft ons geregeld verteld dat ze de bommen die onder de tweede wereldoorlog boven Nijmegen werden gedropt niet eens gehoord heeft. Zo fel ging ze op in haar passie.”

Zonder bril

Josina mag dan wel grotendeels haar geheugen kwijt zijn. Ze blijft op de hoogte van de actualiteit. Ze neemt nog elke dag de krant door die ze nog kan lezen zonder een bril. Verder slaapt ze veel en zit ze dikwijls voor haar televisiescherm. “’s Nachts laten we haar nooit alleen”, liet Florence verstaan. “Zelf kom ik twee nachten in de week bij haar waken, de overige nachten komt een verpleegster. Grootmoe is zelden ziek geweest omdat ze super gezond heeft geleegd. Ze heeft zich haar leven lang goed verzorgd. Een voorbeeld van discipline!”