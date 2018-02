Jongeren met mentale beperking krijgen zwemles 12 februari 2018

02u29 0 Bilzen Acht jongeren met een mentale beperking kunnen voortaan onder begeleiding van studenten kine en redders leren zwemmen.

Dat gebeurt in zwembad De Kimpel, waar zaterdag het startschot gegeven werd van G-sport-zwemmen: een initiatief van watersportclub Orca uit Bilzen. Die wordt financieel ondersteund door de provincie, serviceclub Kiwanis Amicitia Tongeren en de Bilzerse Businessclub. Die laatste overhandigde een cheque van 1.000 euro. "We willen zoveel mogelijk kinderen met een mentale beperking de kans geven om te leren zwemmen", zegt Ann Theunissen, verantwoordelijke bij Orca. "De kinderen leren hun angst op een speelse manier overwinnen, zodat ze zich in het water kunnen behelpen. Belangrijk is ook dat ze genieten en plezier beleven aan het zwemmen." Ilse Aerden is blij met het initiatief. Haar dochter Jill (15) is een van de acht jongeren die beginnen met de zwemlessen. "Kinderen met een beperking konden hiervoor nergens in Zuid- Limburg terecht", zegt Ilse. "Nu is er wel dat aanbod. Mijn dochter glundert als ze hier kan zwemmen. En als ouder kijk ik met een gerust gevoel langs de kant toe." Info via gsport@orcabilzen.be. (LXB)