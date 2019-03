Jonge graffiti-kunstenaar geeft stationsafdak extra kleur

17 maart 2019

12u00 0 Bilzen Naar aanleiding van jongerenfestival Emotions, dat op vrijdag 26 april voor het 16de jaar op rij in cultuurcentrum De Kimpel doorgaat, kreeg Lindert Steegen (21) van de jeugd- en cultuurdienst van de stad de opdracht om op de muren van een overdekte wachtruimte aan het station van Bilzen een graffiti-kunstwerk aan te brengen.

Vandaag legde hij in het bijzijn van Bruno Steegen en Veronik Moesen, respectievelijk de burgemeester en schepen van Jeugd, de laatste hand aan z’n creatie. Ook de jongeren van de werkgroep van het festival keken toe. Het werd een abstract kunstwerk met veel kleur en uitsluitend geometrische vormen. “Kleuren, vierkanten, lijnen en andere meetkundige vormen zijn m’n ding”, vertelt Lindert Steegen, een talentvol graffiti-kunstenaar die aan het Sint-Lucas in Gent voor grafisch ontwerper studeert. Hiermee wil hij ook een gevoel uitdrukken. “Met m’n werk laat ik de wachtruimte aan het stationsplein, dat al heringericht is, heropleven. De wachtruimte lag er verwaarloosd en vervuild bij.” Burgemeester Steegen is tevreden over de geleverde prestatie. “Het geeft extra kleur en warmte aan de stad. En daarbij, met Emotions en het kunstwerk geven we jongeren alle kansen om hun talenten te ontplooien.”