Joke Devynck en Jeron Dewulf schitteren in 'Het Complot' 15 mei 2018

03u16 0

De avondattractie 'Bilzen Mysteries', die vorig jaar werd geopend en die de geschiedenis van 800 jaar Alden Biesen interactief vertelt, krijgt er zoals voorzien een dagattractie bij. 'Het Complot', zoals het event heet, is een interactief spel met een historische achtergrond.





Jan Decleir

Jan Decleir schitterde in de avondhappening. Nu wordt gekozen voor twee BV's die hun strepen hebben verdiend in theater, film en op televisie: Joke Devynck en Jeron Dewulf. Met beide acteurs starten nog deze week opnames op Alden Biesen. "Op de avondattractie werd iemand vermoord", laat schepen van Toerisme Guy Swennen horen. Een commissaris en haar assistent onderzoeken de zaak, maar ze roepen de hulp in van de bezoekers. Op twaalf plaatsen op het domein wordt hun speurdersinstinct op de proef gesteld. Ze krijgen interactieve spelopdrachten, gecominbeerd met historische informatie over de site." Deelnemers bepalen zelf op welk level ze het spel spelen waardoor het toegankelijk is voor het hele gezin. Volgens burgemeester Frieda Brepoels maakt de dagattractie het Bilzen Mysteriesverhaal compleet.





Meer info op www.bilzenmysteries.be. (LXB)