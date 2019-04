Internationaal vertelfestival

in kasteel van Alden Biesen LXB

08 april 2019

12u00 0

Vrijdag 26 en zaterdag 27 april dit jaar is de landcommanderij van Alden Biesen in Rijkhoven bij Bilzen het decor van een internationaal vertelfestival. Het festival waarop heel wat vertellers uit verschillende landen verhalen brengen, start al vrijdag met de Friday Night Tales with Jan and Dan. De twee topvertellers brengen Engelstalige verhalen. Zaterdag staat een grote vertelavond op het programma. Die dag kan je om 20 uur genieten van beklijvende, ingetogen, uitbundige en humoristische verhalen. De vertellen onderhouden het publiek in vier talen: Nederlands, Duits, Engels en Frans. Voor reservaties en meer info over het vertelfestival vind je op www.alden-biesen.be.