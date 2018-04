Inhuldiging van lang verwacht jeugdcentrum 17 april 2018

02u44 0 Bilzen Na meer dan 25 jaar wachten heeft de jeugd een eigen stek: de Bilding. Gisteren werd het jeugdcentrum, dat rechtgezet werd achteraan op de vrijetijdssite De Kimpel, ingehuldigd.

Dat wordt vanavond gevierd met een knalfuif waarvoor 600 jongeren een gratis ticket kregen van de stad. Met de realisatie van het jeugdcentrum heeft het huidig stadsbestuur (N-VA, Open VLD en Pro Bilzen) een topprioriteit van z'n beleid uitgevoerd. "Het is een absolute boost voor de Bilzerse jeugdwerking", reageerde schepen van Jeugd Griet Mebis. "Alle moderne voorzieningen zijn aanwezig die jongeren toelaten om zelf activiteiten te organiseren. Het is een polyvalent gebouw. Bovendien heeft de jeugddienst nu ook een vaste uitvalsbasis voor de Grabbelpas." In de Bilding is ook een akoestische ruimte ondergebracht waar bands kunnen oefenen.





Gebouw

Bij het concept van de bouw en de inrichting werd de jeugd nauw betrokken. Er werd een werkgroep jeugdcentrum opgericht. "Bilzerse Jongeren, de jeugdraad en de jeugdbewegingen zijn al jaren vragende partij voor een jeugdcentrum", vulde burgemeester Frieda Brepoels aan. Het gebouw bestaat uit een grote zaal met een maximale capaciteit van 500 personen. Verder is er een kleine zaal voor 220 personen. De naam Bilding werd bedacht door Sebastian Martin. "Hij verwijst naar een gebouw (building), Bilzen en Bil dat lange tijd als mascotte fungeerde van de jeugdraad", aldus Brepoels. De Bilding heeft een strak ontwerp met een speciaal spanplafond en een industriële look. (LXB)