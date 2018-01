Huiselijk geweld met mes 02u42 0

Aan de Genkerbaan in Bilzen is een echtelijke ruzie zaterdagavond uit de hand gelopen. Een man en diens vrouw kregen het met elkaar aan de stok, waarna de dame een mes trok. Ze haalde ermee uit en sneed de man in de bovenarm. Ze raakte zelf ook gewond bij de schermutseling. Beide personen werden verzorgd en werden nadien verhoord door de politie. Ze mochten daarna weer naar huis. (MMM)