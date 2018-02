Huis aan Spurk tijdelijk onbewoonbaar 23 februari 2018

02u37 0 Bilzen Aan het Spurk in Bilzen heeft een korte maar hevige brand gisteren een achterbouw vernield. De bewoners waren rustig televisie aan het kijken, toen ze omstreeks 13.40 uur plots opgeschrikt werden door het kabaal achter hun huis.

Buiten zagen ze dat hun achterkeuken en bijbouw al in lichterlaaie stonden. Meteen sloegen ze alarm bij de hulpdiensten. Eén van de buren rende nog naar de woning met een tuinslang. Maar daarmee bleek het onmogelijk om de vlammen onder controle te krijgen. "Bij onze aankomst ging het al om een hevige uitslaande brand," legt kapitein Frank Parthoens van de brandweerzone Oost Limburg uit. "Het vuur dreigde bovendien al over te slaan naar de hoofdwoning zelf. Daarom hebben we meteen alles op alles gezet om de vlammen tegen te houden. Daar zijn we uiteindelijk ook in geslaagd. De achterbouw zelf was helaas verloren. De achterkeuken en het bijkeukentje zijn volledig vernield. De garage met auto is gelukkig wel weer gevrijwaard."





De lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst sloot het Spurk tussen Bilzen en Schoonbeek plaatselijk af tijdens de bluswerken. De bewoners werden intussen opgevangen door familieleden.





"Vermoedelijk is het vuur ontstaan door problemen met een kacheltje voor afvalverbranding," denkt Kapitein Parthoens. (RTZ)