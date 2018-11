Hoogtewerker belandt op E313, oplegger gaat over kop Toon Royackers

20 november 2018

11u43 0 Bilzen Op de E313 in Bilzen is dinsdagochtend een hoogtewerker van een vrachtwagen gevallen. Het gevaarte kwam los toen de oplegger plots begon te slingeren en plofte op de autosnelweg.

Het ongeval gebeurde kort voor negen uur in de richting van Hasselt, net op de grens van Bilzen met Hoeselt. Getuigen zagen de combinatie plots over de E313 slingeren. De aanhangwagen sloeg daarbij zelf plots over de kop, waarna de hoogtewerker los kwam en over de snelweg rolde. Bij de klap raakten gelukkig geen andere voertuigen betrokken, en niemand raakte gewond. Wel waren meteen twee rijstroken van de E313 versperd, waardoor bestuurders stapvoets over de pechstrook moesten rijden. Dat zorgde al snel voor een file vanaf Tongeren. Gespecialiseerde takeldiensten kwamen de hoogtewerker als de beschadigde oplegger ophalen. Inmiddels is de rijbaan weer vrij.