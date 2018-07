Hoe vettiger, hoe prettiger 16 juli 2018

Cultuurcentrum de Kimpel organiseert morgen 'Hoe vettiger, hoe prettiger' voor kinderen van 6 tot 12 jaar. "Veel willen we nog niet verklappen, maar dat je een douche nodig hebt als je thuis komt, kunnen we wel al zeggen. Doe zeker en vast je oudste kleren aan", voorspelt de organisatie. De activiteit duurt van 10 tot 16 uur. "Er is opvang voor de activiteit, van 8 tot 10 uur, en na de activiteit van 16 tot 17 uur in sportcentrum De Kimpel. De opvang kost 2 euro per opvangmoment. De opvang moet gereserveerd worden meteen bij de inschrijving." (BVDH)