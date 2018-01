Heringerichtestraat wordt fietsstraat 02u39 0 Foto Karolien Coenen

Burgemeester Frieda Brepoels en het schepencollege mochten in het bijzijn van zo'n 350 kleuters en kinderen van basisschool Het Talentenhuis het lint doorknippen als afsluiting van de werken voor de herinrichting van een opening van de Zonhoevestraat in Beverst. Kleuters reden met kerstmutsen op hun hoofd en een ballon aan hun arm op hun fietsjes en go-carts voorop. De straat kreeg over z'n volledige lengte een grondige facelift. Extra aandacht ging hierbij uit naar de veiligheid van de zwakke weggebruikers. "De fiets heeft hier voortaan altijd voorrang op de auto", vertelde Guido Cleuren, schepen van Openbare Werken.





(LXB)