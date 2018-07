Herdenking oorlogsslachtoffers 26 juli 2018

Nu zaterdag tussen 16.45 en 18.15 uur is er een herdenking van alle oorlogsslachtoffers WOI en WOII in het kader van de Nationale Feestdag. Het initiatief komt van de Koninklijke Nationale Strijdersbond. De herdenking vindt plaats aan het stadhuis in Bilzen met een misviering in de Dekenale kerk. Aansluitend is er een bloemenhulde aan de monumenten in de Demerstraat. Het event wordt in samenwerking en in overleg met de stad een week later georganiseerd dan oorspronkelijk voorzien. (BVDH)