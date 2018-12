Hees Helpt laat kansarme

gezinnen en kinderen niet

in de kou staan LXB

26 december 2018

12u00 0 Bilzen Hees, één van de dertien deelgemeenten van Groot-Bilzen, laat gezinnen met kinderen en alleenstaanden die in kansarmoede moeten leven niet in de kou staan. De mensen die vanavond deelnamen van de culinaire lichtwandeling door het dorp konden geschenken meebrengen en neerleggen aan de kerststal die vooraan in de kerk staat. Hetgeen ze massaal hebben gedaan. De actie was een initiatief van de vzw Hees Helpt die kinderen en hun ouders een warme kerst bezorgden.

Kleine geste

Carine Lenaerts uit het naburige dorp Mopertingen in Bilzen liet zich niet onbetuigd. Ze liet een groot pak met een strik er rond achter in de kerk. “Daar zitten koekjes, chips en snoep voor de kinderen bij aar wat verzorgingsartikelen zoals wat douche crème en body lotion”, verklapte ze. Rita Put uit Bilzen had een knuffelbeertje met een hoekje ingepakt. “Het is een kleine geste om hiermee een kind dat het moeilijk heeft blij te maken.” Alle pakjes met een geschenk worden donderdag opgehaald door Vincentius Bilzen, aldus Marijke Cosmeans, voorzitter van Hees Helpt. Vincentius is een organisatie die voedselpakketten, kleding en speelgoed aan gezinnen en hun kinderen die in armoede leven bedelen.